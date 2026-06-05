Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kahramanmaraş Valiliği, yangın riski nedeniyle 8 Haziran-31 Ekim döneminde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kahramanmaraş Valiliği, yangın riski nedeniyle 8 Haziran-31 Ekim döneminde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.


        Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

        Açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan karar kapsamında, kent genelinde ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı, söz konusu alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi olduğu ifade edildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kahramanmaraş il sınırları dahilinde, piknik ve mesire alanları (orman parkları), tabiat parkları, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Vatandaşlarımız, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında, piknik yapmak için gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontroller yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar vb. bırakılması yasaktır. Tescilli piknik alanları dışında mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

        Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraşlı öğrenci CİMER yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Kahramanmaraşlı öğrenci CİMER yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor
        Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor
        Kahramanmaraş'ta ormanlara giriş ve ateş yakmak yasaklandı
        Kahramanmaraş'ta ormanlara giriş ve ateş yakmak yasaklandı
        Onikişubat Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası yolund...
        Onikişubat Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası yolund...
        Atıcılıkta Trap-Skeet-Paratrap Ulusal Federasyon Kupası müsabakaları başlad...
        Atıcılıkta Trap-Skeet-Paratrap Ulusal Federasyon Kupası müsabakaları başlad...
        Kahramanmaraş'ta istinat duvarları sanatsal çizimlerle renkleniyor
        Kahramanmaraş'ta istinat duvarları sanatsal çizimlerle renkleniyor