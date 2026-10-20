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        Kahramanmaraş'ta amatör sporlar sezon açılışı yapıldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde amatör sporlar sezon açılış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta amatör sporlar sezon açılışı yapıldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde amatör sporlar sezon açılış programı düzenlendi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte spor camiasından da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Amatör spor kulüplerine sağlanan desteğe ilişkin bilgi veren Görgel, "Geçen yıl 4 milyon lira nakdi desteğimiz oldu. Bu yıl da inşallah toplamda 15 milyon lira destek sağlamış olacağız." dedi.

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        Kahramanmaraş'ı her branşta gelişen, gençlerine imkan sunan ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Görgel, çocukların mahallelerinde spor yapabildiği, gençlerin modern tesislerde kendilerini geliştirebildiği ve amatör kulüplerin güçlü imkanlarla mücadele edebildiği bir Kahramanmaraş hedeflediklerini dile getirdi.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de amatör sporun çocuklara mücadele etmeyi, takım ruhunu, dostluğu ve mütevazı olmayı öğrettiğini belirtti.

        Amatör spor kulüplerini çocukların ve gençlerin hayatına dokunan gönül elçileri olarak gördüklerini kaydeden Özdemir, spor imkanlarının yaygınlaşması ve daha fazla çocuğun sporla buluşması için kurumlar, yerel yönetimler, federasyonlar ve kulüplerle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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        Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da bir selamlama konuşması yaptı.

        Ardından Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarının anlatıldığı sinevizyon izlendi.

        Daha sonra TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde "Spor Şehri Kahramanmaraş" paneli düzenlendi.

        Panelde eski futbolcular Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara, konuşmacı olarak yer aldı.

        Programa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, milli sporcu Sevilay Öztürk, sporcular ve antrenörler katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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