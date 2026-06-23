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        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan Y.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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