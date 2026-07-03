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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.


        Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Bağrıyanık, olay nedeniyle büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, hareketlerinin ani bir refleks sonucu geliştiğini öne sürdü.

        Bebeğin sağlık durumunun kendisinden kaynaklanmadığını savunan Bağrıyanık, ilk Adli Tıp Kurumu raporunda da bebeğin rahatsızlığının doğum öncesi ve doğum sırasında meydana geldiğinin belirtildiğini iddia etti.

        İddia konusu kırığın kendi nöbetinden 5 gün sonra tespit edildiğini ifade eden Bağrıyanık, bu süreçte bebeğin hem doktorlar hem de hemşireler tarafından fiziki muayenelerinin yapıldığını, laboratuvar sonuçlarının takip edildiğini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını savundu.

        Bağrıyanık, aile birliğini koruyabilmek ve kendisine ihtiyaç duyan kızının yanında olabilmek için tutuksuz yargılanmayı talep etti.

        Müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

        Ara kararını açıklayan hakim, beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Eylül'e erteledi.

        - Olay

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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