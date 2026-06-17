Kahramanmaraş'ta "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" düzenlendi

Kahramanmaraş Kadın Platformunca "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Platform Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda ele alınan konuların gelecekte çocukların yaşamında önemli karşılıklar bulacağını belirtti.



Ayser Çalık Ortaokulu’na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin acısının halen hissedildiğini belirten Arıkan, bu çalıştayın düzenlenmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu söyledi.





Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim bu çalıştaydan beklentimiz net. Burada konuşulan başlıklar toparlanacak, bir sonuç raporuna dönüştürülerek ilgili bakanlıklara, kurumlara ve TBMM komisyonlarına toplumun sesi olarak ulaştırılacaktır. Ayrıca bu sürecin sadece bir raporla sınırlı kalmaması, ortaya çıkacak önerilerin sahada karşılık bulması için de takipçi olacağız. Şehrimizin bu anlamda en doğru, en sağlıklı ve en güvenli politikaların ve yasaların yürürlüğe gireceği bir pilot uygulama alanı olmasını da kıymetli buluyoruz."



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen de çalıştayın önemli bir amaca hizmet ettiğini, her bir çocuğun geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.



Çalıştayın, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, çözüm önerileri geliştirmeye ve ortak bir anlayış oluşturmaya önemli katkılar sunacağına inandığını aktaran Beşen, "Burada ortaya çıkan her fikir, her öneri ve değerlendirme çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına vesile olacaktır." dedi.



Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır da çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Çalıştayda, "çocukların şiddete yönelmesinde dijital içeriklerin etkisi", "erken çocukluk dönemindeki riskli davranışların erken tanısı ve müdahalesi", "çocukların kişilik gelişiminde aile içi eğitimin etkileri", "okul ve aile iş birliği" ve "okullarda önleyici tedbirler" gibi konular ele alındı.







