Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" düzenlendi

        Kahramanmaraş Kadın Platformunca "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" düzenlendi

        Kahramanmaraş Kadın Platformunca "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Platform Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda ele alınan konuların gelecekte çocukların yaşamında önemli karşılıklar bulacağını belirtti.

        Ayser Çalık Ortaokulu’na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin acısının halen hissedildiğini belirten Arıkan, bu çalıştayın düzenlenmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu söyledi.


        Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bizim bu çalıştaydan beklentimiz net. Burada konuşulan başlıklar toparlanacak, bir sonuç raporuna dönüştürülerek ilgili bakanlıklara, kurumlara ve TBMM komisyonlarına toplumun sesi olarak ulaştırılacaktır. Ayrıca bu sürecin sadece bir raporla sınırlı kalmaması, ortaya çıkacak önerilerin sahada karşılık bulması için de takipçi olacağız. Şehrimizin bu anlamda en doğru, en sağlıklı ve en güvenli politikaların ve yasaların yürürlüğe gireceği bir pilot uygulama alanı olmasını da kıymetli buluyoruz."

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen de çalıştayın önemli bir amaca hizmet ettiğini, her bir çocuğun geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

        Çalıştayın, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, çözüm önerileri geliştirmeye ve ortak bir anlayış oluşturmaya önemli katkılar sunacağına inandığını aktaran Beşen, "Burada ortaya çıkan her fikir, her öneri ve değerlendirme çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına vesile olacaktır." dedi.

        Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır da çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çalıştayda, "çocukların şiddete yönelmesinde dijital içeriklerin etkisi", "erken çocukluk dönemindeki riskli davranışların erken tanısı ve müdahalesi", "çocukların kişilik gelişiminde aile içi eğitimin etkileri", "okul ve aile iş birliği" ve "okullarda önleyici tedbirler" gibi konular ele alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor

        Benzer Haberler

        Moloz yığını altında kalan yavru kedi kurtarıldı
        Moloz yığını altında kalan yavru kedi kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Nişanlı çiftin öldüğü kazada abladan adalet çağrısı: "Adalete güveniyoruz v...
        Nişanlı çiftin öldüğü kazada abladan adalet çağrısı: "Adalete güveniyoruz v...
        Uzmandan keratokonus uyarısı: Erken teşhis kornea naklini önleyebiliyor Dep...
        Uzmandan keratokonus uyarısı: Erken teşhis kornea naklini önleyebiliyor Dep...
        Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı