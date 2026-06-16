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        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

        –Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

        –Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan F.G. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan A.T., yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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