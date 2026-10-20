Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada hakkında hırsızlık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından hakkında toplam 29 yıl hapis cezası bulunan D.A. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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