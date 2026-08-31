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        Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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