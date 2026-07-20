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        Kahramanmaraş'ta devrilen işçi servisindeki 19 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta devrilen işçi servisindeki 19 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 46 K 5014 plakalı işçi servisi, kırsal Göynük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 18 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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