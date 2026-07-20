Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İlknur K. yönetimindeki 80 AIM 183 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.