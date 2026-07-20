Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 00:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlknur K. yönetimindeki 80 AIM 183 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi

        Benzer Haberler

        6 bin ton dondurma üreten MADO, dünyanın dondurma tercihlerini açıkladı
        6 bin ton dondurma üreten MADO, dünyanın dondurma tercihlerini açıkladı
        Kahramanmaraş'ta kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
        Kahramanmaraş'ta kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
        Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı
        Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı
        Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hedi...
        Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hedi...
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kahramanmaraş'ta Kuveyt fonu desteğiyle kurulan güneş enerji santrali hizme...
        Kahramanmaraş'ta Kuveyt fonu desteğiyle kurulan güneş enerji santrali hizme...