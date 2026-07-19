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        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        Çöçelli Mahallesi'nde Gaziantep istikametinde seyreden R.U. idaresindeki 01 R 9233 plakalı tır, önünde ilerleyen tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü R.U, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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