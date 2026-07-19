Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı. Çöçelli Mahallesi'nde Gaziantep istikametinde seyreden R.U. idaresindeki 01 R 9233 plakalı tır, önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü R.U, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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