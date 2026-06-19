Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.



S.K. yönetimindeki 60 ZU 850 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Hasancıklı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



Devrilen otomobil, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 P 6969 plakalı hafif ticari araca da çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, S.K. ile aynı araçta bulunan A.K, H.R.K. ve M.E.K. yaralandı.



Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

