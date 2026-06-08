Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

Kahramanmaraş'ta, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde drift attığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde bir araçla drift atıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüye, 140 bin lira idari ceza uyguladı, ehliyetine ise 60 gün süreyle el koydu.



Söz konusu araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

