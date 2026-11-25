Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kahraman Kadın Üretici Pazarı açıldı.

Milli İrade Meydanı'nda kurulan pazarda, evlerinde kendi imkanlarıyla gıda ürünlerinden hediyelik eşyalara, giyimden ev tekstiline kadar farklı alanlarda üretim yapan kadınlar, el emeği ürünlerini stantlarda sergileyerek vatandaşların beğenisine sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürmelerini, üretime katılımlarını artırmayı ve kendi gelirlerini elde edebilecekleri sürdürülebilir bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

REKLAM

Kadınlara yönelik çalışmaları üretici pazarıyla sınırlamadıklarını ifade eden Kaya, eğitimden istihdama, sosyal hayattan aile danışmanlığına kadar pek çok alanda kadınlara destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Üretici pazarının ayda üç gün kapalı alanlarda kurulacağını belirten Kaya, kadınların üretime katılımını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı ve stantları gezdi.

Programa, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.