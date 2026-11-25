Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında açılan davanın ilk duruşması görülmüş, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.

Bakanlık, örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini ve otopsi işleminin yenilenmesini istedi. Saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına verilmesi talep edildi.

Saldırganın olay sırasındaki davranışlarının kimyasal madde etkisi altında olabileceği şüphesini doğurduğu öne sürülen dilekçede, üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında madde kullandırılmış olabileceği ihtimalinin de araştırılması talep edildi.

Dilekçede, mevcut otopsi raporlarında standart incelemeler kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmadığı belirtilirken, yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevlerinin standart testlerle tespit edilemeyebileceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, saldırgandan alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin ileri toksikolojik incelemeye tabi tutulması istendi.

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