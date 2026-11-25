Tren otomobile çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta tren, hemzemin geçite giren otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta tren, hemzemin geçite giren otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor.
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