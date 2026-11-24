KAHRAMANMARAŞ'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak yaklaşık 300 bin liralık ziynet eşyalarını bozdurup verilen IBAN’a göndermek isteyen Seyfettin Bayraktar (80), kuyumcunun dikkatiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Bayraktar, "Buraya altınları bozdurmaya geldik, kuyumcu şüphelendi, emniyeti aradı. Emniyetten geldiler, iş öyle aydınlığa çıktı" dedi.

Kentte yaşayan Seyfettin Bayraktar'ı telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, dolandırıcıların adına bankada döviz ve altın hesabı açtığını söyledi. Dolandırıcılar daha sonra Bayraktar’a evindeki ziynet eşyalarını bozdurup parasını verecekleri IBAN adresine göndermesini istedi. Telefondaki kişinin gerçek polis olduğuna inanan Seyfettin Bayraktar, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir kuyumcu dükkanına gitti. Kuyumcu, ziynet eşyalarının değerini hesaplarken, Bayraktar’ın sürekli telefonda konuşup tedirgin olduğunu fark etti. Kuyumcu, Seyfettin Bayraktar’a 'Seni dolandırıyorlar' dedi ancak Bayraktar kuyumcuya inanmadı. Bunun üzerine kuyumcu ziynet eşyalarını almayacağını belirterek polisi aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Bayraktar’ı ikna edip telefonu kapattırdı.

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‘EV TADİLATI DERSİN’

Yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan Seyfettin Bayraktar, telefondaki kişinin kendisinin hangi ilçede yaşadığından TC kimlik numarasına kadar kendisiyle ilgili her şeyi bildiğini söyledi. Bayraktar, "Telefonla arayıp, ‘Dolandırıcılar senin adına altın ve dolar hesabı’ açmışlar dedi. Ben de ‘Alakası yok, hiç öyle bir şey açmadım’ dedi. 2 tane 40 gram bilezik, 3 çeyrek altın ile 500 riyalim olduğunu söyledim. ‘Onların resmini çekip bize at’ dediler. Ben de öyle yapamayacağımı söyleyince kuyumcuya gidip onların kaç lira olduğunu öğrenmemi istediler. Daha sonra IBAN numarası verdiler ve ‘Gönderirlerken ne diye sorarlarsa 'Ev tadilatı' dersin dediler. Ben de kuyumcuya geldim, ‘Onlar dolandırıcı’ dediler. Emniyeti aradılar, emniyetten geldiler. Kendisini polis olarak tanıtıp, ‘Asayiş Şube Müdürlüğü’nden arıyorum’ dedi. Daha sonra ‘Komiseri bağlıyorum. Hepsi kaydoluyor’ dedi. Buraya bozdurmaya geldik, kuyumcu şüphelendi, emniyeti aradı. Emniyetten geldiler, iş öyle aydınlığa çıktı" diye konuştu.