Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 2021 Kasım tarihlerinde Mercimektepe ve Piri Reis mahallelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen Y.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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