Kahramanmaraş'ta otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 46 AKL 481 plakalı otomobil, Gayberli Mahallesi Çakmakçı Sait Caddesi'nde, V.Ç'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile iş makinesi operatörünün yanı sıra otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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