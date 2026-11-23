Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen günübirlik izcilik kampında diyabetli çocuklar, temel izcilik değerlerinin yanı sıra ilk yardım, çadır kurulumu ve ekip çalışması gibi pek çok alanda uygulamalı eğitim aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde, diyabetli çocukların sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla günübirlik izcilik kampı etkinliği düzenledi. Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda alanında uzman ekipler tarafından çocuklara izciliğin temel değerleri, ilk yardım eğitimi, tertip düzen ve teknik tamir gibi konularda eğitimler verildi. Dayanışma, yardımlaşma, sorumluluk alma ve ekip çalışmasına dayalı etkinliklere katılan çocuklar; birlikte hareket etmenin, görev paylaşımının ve doğaya karşı duyarlı davranmanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

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"Diyabetin yapabileceklerini değiştirmediğini öğrendiler"

Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin çocuklar ve aileleri için büyük önem taşıdığını belirten Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Rabia Meral, "Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çocuklarla izcilik deneyimi kazanmaya geldik. Çocuklar hem izciliği hem de izcilik töresini öğrendiler. Hem çocuklarımız hem de aileleri bu etkinlikten dolayı çok mutlu oldular. Diyabetli çocuklar, diyabetin yaşam biçimini değiştirdiğini ama yapabileceklerini değiştirmediğini öğrendiler" dedi.

"Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını göstermek istedik"

Hemşire Zeynep Kalender ise bu tür buluşmaların çocuklara yeni deneyimler kazandırdığını vurgulayarak, "Diyabetli çocuklarımız ile birlikte izcilik kampında bir araya geldik. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını ve hep birlikte dayanışma içerisinde devam edebileceklerini göstermek istedik. İzciliğin doğasında paylaşmayı ve zor şartlara rağmen hayatta kalmayı öğrenmek var. Diyabetli çocuklarımıza hep birlikte olmayı göstermek için buluştuk" ifadelerini kullandı.

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"Çadır kurulumundan ilk yardıma kadar deneyim kazandılar"

Kahramanmaraş Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Seyfettin Aksoy da çocuklara izciliği tanıttıklarını belirterek, "İzcilik konusunda genel bilgiler vermeye çalıştık. Çadır kurulumundan ilk yardıma kadar genel izcilik deneyimi kazandılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.