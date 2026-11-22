Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sağanak yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki birçok noktada yollarda göllenmeler meydana geldi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve bulvarlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, trafik akışında yer yer aksamalar yaşandı.