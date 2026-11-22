Kahramanmaraş'ta sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sağanak yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki birçok noktada yollarda göllenmeler meydana geldi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve bulvarlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, trafik akışında yer yer aksamalar yaşandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.