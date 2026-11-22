Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 'Edebiyatta Kadın' adlı söyleşi ile başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ilk programıyla edebiyatseverlere kapılarını açtı. Şair, yazar ve akademisyenleri bir araya getiren organizasyonun ilk buluşması, Katip Han'da gerçekleştirildi. Şehrin kültür ve edebiyat hayatına önemli katkılar sunan Kadriye Kırdök ile İngiltere'den programa katılan Rebecca Ruth Gould'un konuk olduğu söyleşide, "Edebiyatta Kadın" konusu farklı yönleriyle ele alındı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda kadınların edebiyat dünyasındaki yeri, kadın yazarların edebi üretime katkıları ve kadın deneyiminin edebiyata yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.