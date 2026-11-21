Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'un 12. haftasında deplasmanda Zeugma Gaziantep Spor ile karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, rakibini 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda Zeugma Gaziantep Spor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Yurt Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, ilk seti 2517 kazanarak 10 öne geçti. Oyun üstünlüğünü ikinci ve üçüncü setlerde de sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, bu setleri 2518 ve 2518'lik skorlarla tamamlayarak sahadan 30 galip ayrıldı.