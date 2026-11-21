Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları, usta öğreticiler eşliğinde mozaik çalışması yaparak uğur böceği figürleri oluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile KAMEK iş birliğinde, şehit ve gazi çocuklarına yönelik mozaik atölyesi düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, usta öğreticilerin rehberliğinde mozaik sanatını uygulamalı olarak deneyimledi. Çalışmada Kahramanmaraş’ın simgelerinden uğur böcekleri ile mozaik sanatı bir araya getirilerek çocukların kendi eserlerini ortaya çıkarması sağlandı.

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KAMEK Mesleki Eğitim Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, şehit ve gazi çocuklarını sanatla buluşturduklarını belirterek, çocukların yaptıkları mozaik uğur böceklerini evlerine götürüp odalarında kullanabileceklerini ifade etti.