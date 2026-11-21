Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat'ın vefat eden annesinin cenazesi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Polat'ın hayatını kaybeden 91 yaşındaki annesi Bayram Polat için Abdülhamithan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Polat ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bayram Polat'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, İrfan Karatutlu ve Mehmet Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.