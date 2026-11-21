GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Fatih Gül, 41 yıldır kullandığı sigarayı, kızlarına verdiği sözün ardından başvurduğu sigara bırakma polikliniğinden aldığı destekle bıraktı.

Arkadaş ortamında 15 yaşındayken sigaraya başlayan Gül, yıllar boyunca sürdürdüğü alışkanlığından kızlarının ısrarı üzerine kurtulmaya karar verdi.

Evli ve 3 kız babası Gül, çocuklarının "Baba bu sigarayı bırakmazsan bizi bırakıp gideceksin" sözleri üzerine sigarayı bırakacağına dair onlara söz verdi ve Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak destek aldı.

Birim sorumlusu Dr. İlyas Pektaş'ın takibinde sürece başlayan Gül, diyetisyen ve fizyoterapistlerin önerileri doğrultusunda beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdi.

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Fatih Gül, AA muhabirine, 41 yıl boyunca aktif olarak sigara kullandığını, çocuklarına verdiği sözün ardından bu alışkanlığından kurtulmak için kararlı bir adım attığını söyledi.

Kararının ardından sigarayı bıraktığını ifade eden Gül, "Çocuklarıma, 'Sizi bırakacağıma bu sigarayı bırakırım' dedim ve bıraktım. Şu anda da gayet iyi durumdayım." dedi.

Sigara kullandığı dönemde fiziksel aktivitelerde zorlandığını anlatan Gül, sağlık çalışanlarının önerilerini uyguladıktan sonra hareket kapasitesinin arttığını dile getirdi.

- Merdiven çıkmakta zorlanırken artık yedinci kata ulaşabiliyor

Gül, sigara içtiği dönemde birinci kata çıkmakta bile zorlandığını belirterek, "Önceden birinci kata kadar çıkamazken şimdi yedinci kata kadar çıkabiliyorum. Yedinci kata çıktığımda nefesim kesiliyor. İlerleyen zamanlarda belki daha yüksek katlara da çıkacağım. Sağlığım yerine geldi, kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

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Sigarayı bıraktıktan sonra çevresindeki sigara kokusundan rahatsız olmaya başladığını aktaran Gül, bu alışkanlığın çevresindekileri nasıl etkilediğini daha iyi anladığını ifade etti.

Gül, sigara kullandığı dönemde yiyeceklerin tadını yeterince alamadığını, bıraktıktan sonra zeytinyağı, nane ve kekik gibi ürünlerin lezzetini daha iyi hissettiğini söyledi.

- "Sigarayı bırakmak zor olsa da mümkün"

Sigara Bırakma Polikliniği Birim Sorumlusu Doktor İlyas Pektaş da Gül'e sigarayı bırakma sürecinde destek olduklarını belirtti.

Polikliniklerde ücretsiz ilaç desteği sunulduğunu aktaran Pektaş, "Sigarayı bırakmak zor olsa da mümkün. Kişinin kendi iradesi ve bırakma isteği olması gerekiyor." dedi.

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Gül'ün polikliniğe ilk başvurduğunda nefes darlığı yaşadığını ve efor kapasitesinin düşük olduğunu gözlemlediklerini anlatan Pektaş, sigara bırakma sürecinin yanı sıra fizyoterapi desteğiyle hareket kapasitesinin artırılmasına yardımcı olduklarını kaydetti.