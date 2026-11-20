Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 914 yaş aralığındaki 70 asil ve 70 yedek olmak üzere toplam 140 üyeden oluşan Çocuk Meclisi kuruldu.

Nüfusunun yüzde 30’u çocuklardan oluşan Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çocuk Meclisi kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde çocukların şehir yönetimine katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen mecliste, 914 yaş aralığındaki 70 asil ve 70 yedek olmak üzere toplam 140 üye görev alacak.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek meclisin yapısında 11 ilçenin çocuk nüfusu dikkate alındı. Buna göre 58 asil üye ilçelerin çocuk nüfusuna orantılı olarak belirlenirken, 12 asil üye ise engelli, öksüz ve yetim, yabancı uyruklu ve korunma ihtiyacı olan çocukların temsili için kontenjan olarak ayrıldı.

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23 Nisan 2027 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yılda iki kez olağan olarak toplanacak.