Kurum personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim kapsamında; afet öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve 'çökkapantutun' uygulaması ile acil durum tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından kurum binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulandı.

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