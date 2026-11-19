Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yürütülen saha ve takip çalışmaları neticesinde; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

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