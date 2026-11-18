Karşılaşmanın ilk yarısı kontrollü bir oyuna sahne olurken, taraflar soyunma odasına 00 eşitlikle gitti. İkinci yarıda ev sahibi 1461 Trabzon FK ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Mehmet Çınar'ın ortasında Enes Karakuş'un kafa vuruşuyla öne geçti. Kalan dakikalarda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Kahramanmaraş İstiklalspor, aradığı golü bulamayınca sahadan 10 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla kırmızıbeyazlı ekibin 3 maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında sona erdi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 12. haftasında deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya konuk oldu. Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanan karşılaşmaya kırmızıbeyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini sürdürmek için sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 10 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

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