KAHRAMANMARAŞ’ta sürücülerinin yarıştığı öne sürülen 2 otomobil önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de park halindeki iki araca daha çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. M.A.Ö. ile E.H.M. (20) kullandıkları otomobille iddiaya göre bulvar üzerinde yarıştı. Yarış sırasında iki otomobil de sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu önlerinde ilerleyen M.H.Y.’nin kullandığı otomobile çarptı. Yarışan otomobiller savrulurken, M.H.Y. idaresindeki araç ise park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bu arada otomobillerin yarış anı ve kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.