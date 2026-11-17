Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde düzenlenecek ücretsiz Hüsni Hat kursu için başvurular başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KAMEK bünyesinde 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz Hüsni Hat kursu açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların yaşatılması ve vatandaşların üretim süreçlerine katılımının artırılması hedeflenen kursa başvurular çevrimiçi olarak alınıyor. Adaylar, 18 Kasım Çarşamba gününe kadar belediyenin ilgili internet adresi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

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Kursun ücretsiz olarak gerçekleştirileceği ve başvuruların internet ortamından tamamlanabileceği bildirildi.