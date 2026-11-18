Kahramanmaraş’ın Toros Dağları eteklerinde yer alan Andırın ilçesi, yüksek rakımlı yaylaları, sisle kaplı çam ormanları ve binlerce yıllık tarihi kaleleriyle doğa ve tarih tutkunlarına eşsiz rotalar sunuyor.

Kahramanmaraş’ta Toros Dağlarının eteklerinde konumlanan Andırın ilçesi, sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi zenginliklerle dikkat çekiyor. Yemyeşil vadileri, dereleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla öne çıkan ilçe, özellikle sabah saatlerinde oluşan sis tabakası ve çam ormanlarının oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa yürüyüşü, kamp ve doğa fotoğrafçılığı için elverişli parkurlar barındıran Andırın, aynı zamanda stratejik konumunu yansıtan antik yapılara da ev sahipliği yapıyor. İlçede geçmişin izlerini günümüze taşıyan Meryemçil Kalesi, Azgıt Kalesi ve Akkale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı gezginlere tarihi bir yolculuk imkanı sunuyor.

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Doğa ile tarihin iç içe geçtiği Andırın, keşfedilmeyi bekleyen rotalarıyla bölge turizmine değer katmaya devam ediyor.