Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin farklı noktalarında yer alan kaya mezarları, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutarken ekoturizm açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü tarihiyle de dikkat çeken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, geçmişten günümüze ulaşan kaya mezarları önemli kültürel miraslar arasında yer alıyor.

İlçenin farklı mahallelerine yayılan Değirmendere Gerdek Kaya Mezarı, Değirmendere Kaya Mezarı, Küçükçamurlu Kaya Mezarları, Büyükkızılcık Kaya Mezarları ve Payamburnu Kaya Mezarları, bölgenin antik dönemlerine dair izler taşıyor. Kaya mezarlarının yanı sıra çok sayıda kale, tarihi hamam ve kalıntıya ev sahipliği yapan ilçenin, sahip olduğu bu değerlerle ekoturizm açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

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Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan bu tarihi eserlerin korunarak tanıtılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.