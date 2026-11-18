Kahramanmaraş'ta doğasever vatandaş, kış mevsimi öncesinde yaban hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak amacıyla Ahır Dağı'na yemlik ve suluklar yerleştirdi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı'nın zirve kesimlerine torunuyla birlikte çıkan Mustafa Uludağ, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için çalışma gerçekleştirdi. Kullanılmayan pet şişe ve atık malzemelerden yemlik ve suluklar hazırlayan Uludağ, bunları ağaç dal ve dipleriyle hayvanların ulaşabileceği noktalara yerleştirdi. Hazırladığı yemliklere çeşitli yiyecekler, suluklara ise su bırakan Uludağ, kış aylarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yaşam mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Torununu da bu çalışmaya dahil eden Uludağ, bir yandan doğadaki canlıların beslenmesine destek olurken diğer yandan gelecek nesillere doğa bilinci ve hayvan sevgisi kazandırmayı hedefliyor. Uludağ, "Torunum Mustafa ile doğaya çıktık. Uçucular ve yerdeki canlılar için yemlikler ve suluklar gibi imkanlar sağlamaya çalıştık. Pet şişelerin içine kuş konmaz yaptık, bazılarına su bıraktık, bazılarına yem bıraktık. Bunların tamamını güvenli alanlara bıraktım. Uzun yıllar bu şekilde doğadaki canlıları beslemeye çalışıyoruz. Bu canlılar bir yudum su ve yiyecek bulabilmeleri için bu tür çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmaları yapmak zorundayım, dağdaki bağ evleri çevresindeki özellikle hayvanlar ve kuş türleri var ve bunların da yaşamaya hakkı var" dedi.