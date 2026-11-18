Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, oğluna müdahale eden Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.

Olay, 15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana geldi. İsa Aras Mersinli'nin babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirirken, İsa Aras Mersinli olay sırasında yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından yürütülen soruşturmada Necmettin Bekçi'nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Saldırıya ilişkin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, bu kez oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.

Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin sunulan dilekçede, Uğur Mersinli'nin avukatı aracılığıyla Necmettin Bekçi'den şimdilik 200 TL talepte bulunduğu görüldü. Dilekçede, dava değerini artırma ve ıslah hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

Öte yandan okul saldırısına ilişkin açılan ceza davasında Uğur Mersinli, 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla yargılanırken, anne Peyman Pınar Mersinli de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.