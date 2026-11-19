Kahramanmaraş'ta yoğun olarak yetiştirilen Trabzon hurması, kurutma tesisiyle dalından alınarak ekonomiye kazandırılıyor. Yıllık 300 ton kurutma kapasitesine sahip tesis, bölgedeki hurma üretimine yeni bir değer katmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi'nde yetiştirilen Trabzon hurması, kurutma tesisiyle farklı bir ürün olarak değerlendiriliyor. Hasat döneminde üreticilerden temin edilen hurmalar, tesiste işlenerek kurutulmaya hazırlanıyor. Kabukları soyulan meyveler, özel askı sistemlerine tek tek asılarak kurutma işlemine alınıyor.

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Kırmakaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin yıllık 300 ton kurutma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, Türkoğlu genelinde yaklaşık 2 bin ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştiriliyor. Kurutma işlemiyle yaş hurmanın raf ömrünün uzatılması ve ürünün yıl boyunca tüketilebilmesi hedefleniyor.

Hurma kurutma tesis sorumlularından Cihat Gülsever, "Bahçelerde dalından toplanan hurmalar kasalarla tesisimize gelip soyum işlemi sonrası askı aparatlarına asımları yapılıyor. Bir aylık olgunlaşma ve kurutma evresi sonrası yaş olarak toplanan ürünler doğal kaynaklar eşliğinde meydana geliyor. Bunlar ilk ürünler ve fiyatları ise yaş hurma 30 liradan kurutulmuş hurma ise 350400 liradan değerlendiriliyor" dedi.