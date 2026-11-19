Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2129 Kasım tarihlerinde 'Edebiyat Birleştirir' temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerine 16 ülkeden yazar ve şairler katılacak.

Türkiye'nin UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıda konuşan Başkan Fırat Görgel, 2129 Kasım 2026 tarihlerinde 'Edebiyat Birleştirir' temasıyla gerçekleştirilecek organizasyona 16 farklı ülkeden konukların katılacağını açıkladı.

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Dokuz gün sürecek program kapsamında 34 etkinlik düzenleneceğini ve 30 okulda okuryazar buluşmaları yapılacağını kaydeden Görgel, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezinde 9 dalda ödül verileceğini belirtti. Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı törende Şiir Ödülü Mustafa Köneçoğlu'na, Jüri Özel Ödülü Ali Akbaş'a, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Beşir Ayvazoğlu'na takdim edilecek. Gecede Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar sahne alacak.

Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin fiziki inşasının yanı sıra kültürel hafızayı ve kimliği yaşatmayı da önemsediklerini vurgulayarak vatandaşları etkinliklere davet etti.