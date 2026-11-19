Eğitimde; afet öncesi aile afet planının hazırlanması, ev içindeki risklerin azaltılması, devrilebilecek eşyaların sabitlenmesi ve afet çantası hazırlamanın önemine vurgu yapıldı. Uzmanlar, deprem anında 'çökkapantutun' hareketinin uygulanması gerektiğini belirterek, sarsıntı sırasında merdiven ve asansörlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca vatandaşların eDevlet üzerinden bulundukları bölgedeki toplanma alanlarını önceden öğrenmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, toplumsal bilinci artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkoğlu ADEM 2 Aile Destek Merkezinde (ADEM 2) gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara afetlerin farklı aşamalarında alınabilecek önlemler aktarıldı.

AFAD Kahramanmaraş ekipleri, Türkoğlu ADEM 2 Aile Destek Merkezinde katılımcılara afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken hayati tedbirleri anlattı.

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