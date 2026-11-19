Şampiyonada 85 kilogram sanda (Pro Sanda) kategorisinde ter döken Turgay Kaya, sergilediği performansla turnuvayı zirvede tamamlayarak Balkan Şampiyonu unvanını elde etti. Elde ettiği dereceyle hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi gururlandıran milli sporcunun başarısı kentte sevinçle karşılandı.

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