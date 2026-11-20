Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki yüksek yaylalar, sarp kayalıkları, sedir ve çam ormanları ile dağlardan süzülen kaynak sularıyla ekoturizm ve fotoğrafçılığın gözde rotaları arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, sahip olduğu zengin doğal güzellikler ve ekoturizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Toroslar’ın uzantısı konumundaki dağlar ve yaylalar; sarp kayalıkları, yemyeşil sedir ile çam ormanları ve yüksek kesimlerden süzülen kaynak sularıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Bölgede yüksek zirvelerden süzülerek sarp vadiler boyunca akan dere yatakları ve şelaleler, özellikle sonbahar ve kış geçişlerinde kartpostallık manzaralar sunuyor. El değmemiş coğrafi yapısıyla doğa yürüyüşü (trekking), fotoğrafçılık ve biyoçeşitlilik açısından zengin imkanlar sunan Andırın, endemik bitki türlerine ve yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

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Uzmanlar ve doğaseverler, bölgedeki su kaynaklarının ve eşsiz ekosistemin gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir turizm anlayışının önemine dikkat çekiyor.