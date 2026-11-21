Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların toprak dökerek yaptığı ilk müdahale ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yakındaki LPG'li araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi TOKİ 1. Etap konutları mevkiinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, araca toprak dökerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve soğutma çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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Yangının erken fark edilerek söndürülmesiyle alevlerin hemen yakında bulunan LPG'li araçlara sıçraması ve olası bir facianın yaşanması önlenirken, araçta maddi hasar meydana geldi.