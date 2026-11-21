Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat'ın hayatını kaybeden annesinin Kahramanmaraş'taki cenaze törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat'ın annesi Bayram Polat (91) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Bayram Polat için Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakan yardımcıları, protokol üyeleri, Abdülkadir Polat'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Bayram Polat, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Yumaklı ve beraberindeki bakan yardımcıları, cenaze töreninin ardından Abdülkadir Polat ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.