TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Bolat’ın vefat eden annesi Bayram Polat (91) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bayram Polat’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Abdülhamid Han Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile vatandaşlar katıldı. İmamın helallik almasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Bayram Bolat’ın cenazesi omuzlara alındı. Bakan İbrahim Yumaklı, Yardımcısı Abdulkadir Polat ile birlikte tabuta omuz verdi. Bayram Polat’ın cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.