Türkiye Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 9469’luk skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 1414 eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan Kahramanmaraş temsilcisi, soyunma odasına 3530 önde girdi. İkinci yarıda hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 6346 üstün tamamladı. Son çeyrekte de farkı açmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 9469 galip ayrıldı.