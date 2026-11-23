Kaza, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi Çakmakçı Sait Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden V.Ç. (26) idaresindeki iş makinası, A.E. (58) idaresindeki 46 AKL 481 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi ile iş makinası operatörü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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