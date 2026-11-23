Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, yeniden inşa çalışmaları kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nde tamamlanan TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yeni yuva heyecanlarına ortak oldu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, yeniden inşa çalışmaları kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarına yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti. Depremin ardından teslim edilen yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarla bir araya gelen Toptaş ve Bozatlı, ailelerle sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, mahallede yeniden canlanan yaşam ve yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Yeni konutların ailelere hayırlı olmasını dileyen Başkan Hanifi Toptaş, "Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuştuğunu görmek bizler için en büyük mutluluk. Yeni evlerinizde sağlık, huzur ve bereketle oturmanızı diliyorum. Nazik ziyaretleri ve Onikişubat’ımıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla milletvekilimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toptaş ve Bozatlı, ilçe programı kapsamında ayrıca Yamaçtepe Mahallesi’nde esnafla bir araya gelirken, Kahramanmaraş Baro Başkanlığını ve yapımı tamamlanan Onikişubat Gençlik Merkezini de ziyaret etti.