Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda oynanan ve Tarık Enes Baş, Sude Nur Turan ile Cihat Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada iki takım da kıyasıya mücadele etti.

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