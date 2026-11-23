Yatalak olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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