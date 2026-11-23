Kahramanmaraş'ta 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yatalak olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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