Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci Bayram Nabi Şişik’in adını taşıyan ortaokulda Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlenirken, öğretmenlere gül takdim edildi.

Kahramanmaraş'taki bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bayram Nabi Şişik Ortaokulu’nda Öğretmenler Günü programı gerçekleştirildi. Programda okulda görev yapan öğretmenlere gül dağıtılarak günleri kutlandı.

"Öğretmenler Günü bir gün değil, her zaman olmalıdır"

Programda konuşan Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik, öğretmenlerin yeni nesiller yetiştirmedeki önemine dikkat çekerek, "Özellikle derdi nesil yetiştirmek olan öğretmenlerimizin her gününü kutluyorum. Öğretmenler Günü bir gün değil, her zaman, her gün olmalıdır. Derdimiz nesil yetiştirmek, çocuklara emek vermek, insan yetiştirmek olmalıdır. Bu vatanın, bu milletin geleceğinde söz sahibi olacak insanlar yetişecek. Başta şehit öğretmenimiz nezdinde tüm öğretmenlerimizin de 'Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz, onları rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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"İsmimiz değiştikten sonra sorumluluğumuz daha da arttı"

Okul Müdürü Hamza Gül ise, yaşanan olayın ardından okulun isminin şehit öğrencinin adıyla değiştirildiğini belirterek, "Şehit öğrencimizin ailesine teşekkür ediyoruz, önemli bir günde bizleri yalnız bırakmadılar. Okulumuzun ismi değişti, menfur bir olay sonunda değişmesi bizi üzdü ama o şehit öğrencimizin ismini taşımak bizim için onur oldu. Keşke yaşasaydı da ismi değişmeseydi. Amacımız burada güzel öğrenciler, iyi insanlar yetiştirmek. İsmimiz değiştikten sonra sorumluluğumuz biraz daha arttı" diye konuştu.

Kahramanmaraş Edeler Grubu Tribün Lideri Ali Erbilir de sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikte Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Erbilir, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Başöğretmenimize böyle bir günü öğretmenlerimize armağan ettiği için teşekkür ediyoruz. Şehit olan öğrencimizin adı bu okula verildi. Milli Eğitimimize de bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Okuldaki müdürümüzden öğretmenlerine kadar herkesin 'Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Program, öğretmenlere gül takdim edilmesi ve günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.